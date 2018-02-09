بنهاية 2018 ستصبح روسيا الأقوى عالميا في الجو (RT تنشر خطة التحديث) فيديو + صور

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، بأن روسيا ستشتري أحدث المقاتلات الثقيلة وتحدث الطائرات التي في الخدمة حاليا، وبنهاية عام 2018 ستستلم القوات الجوية طائرات جديدة مختلفة من طراز سوخوي.

أعلن نائب وزير الدفاع في روسيا يوري بوريسوف، بأن روسيا ستشتري أحدث المقاتلات الثقيلة وتحدث الطائرات الموجودة في الخدمة الفعلية حاليا، وبنهاية عام 2018 ستستلم تشكيلات القوات الجوية والبحرية عشر طائرات من طراز "سوخوي -35" واربعة عشر "سوخوي -30 SM" وست من نوع "سوخوي- 27 SMZ". ومن المنتظر في عام 2019 استلام مقاتلات من الجيل الخامس "سوخوي-57"

" RT " تعرفكم بالمظهر الجديد للطائرات الروسية المقاتلة

الطلبية تشمل 12 طائرة من الجيل الخامس "سوخوي – 57" و10 طائرات "سوخوي-35" و14 طائرة "سوخوي -30 SM" وستة طائرات "سوخوي-30 SMZ"، كما ستحصل المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة على 24 طائرة تدريب مقاتلة من طراز "ياك-130".

ان الحدث الأهم للقوات الجوية الروسية في عام 2018 ، هو توقيع عقد توريد سرب من مقاتلات الجيل الخامس الطراز الجديد "سوخوي-57" (لغاية أغسطس/آب 2018-50T، باك FA)، حيث من المنتظر أن تدخل الطائرات الحديثة الخدمة الفعلية عام 2019 بعد انتهاء عمليات التصميم التجريبية.

في الوقت الحاضر مصنع غاغارين للطائرات في مدينة كمسمولسك على نهر آمور انتهى من تجميع 12 طائرة تجريبية، تشارك عشرة منها في الاختبارات الحالية، التي يتم خلالها اختبار "محرك المرحلة الثانية" (المنتج30). وكانت طائرة بمحرك جديد قد حلقت يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2017. في حين كانت الطائرات سابقا تحلق بمحرك الجيل الرابع "AL-41F1" (المنتج 117).

وقال بوريسوف في حديثه للصحفيين "من السابق لأوانه الحكم عليه (يقصد المحرك الجديد - RT ) لأن لدينا فقط تحليق واحد فقط. صحيح بدا كل شيء اعتياديا، بيد انه كقاعدة تستمر الاختبارات عادة 2-3 سنوات".

يتفق قسطنطين ماكيينكو نائب مدير مركز التحليل الاستراتيجي والتكنولوجي مع رأي نائب وزير الدفاع، حيث أشار في حديث أدلى به لقناة RT، إلى أن "سوخوي-57" مبدئيا هي طائرة جديدة، ستعزز مواقع روسيا في القوى الجوية، لذلك يحتاج المحرك الجديد إلى "المزيد من الاختبارات". مضيفا "المحرك الجديد لـ "سوخوي-57" لن يكون جاهزا بصورة نهائية هذا العام. لأن هذه عملية طويلة تمليها أسباب موضوعية. لذلك أعتقد لن تحصل القوات الجو-فضائية على أكثر من 12 طائرة بنهاية عام 2018".

بحسب الخبراء طائرة "سوخوي-57" هي طائرة المستقبل، حيث ستدخل الخدمة الفعلية بشكل واسع في السنوات الأخيرة من برنامج التسليح الحكومي 2018-2027.

"المسار الصحيح"

كما توقع ماكيينكو خلال السنوات الـ10-15 المقبلة، سيشكل الجيل الرابع (++) للمقاتلات الثقيلة من طراز "سوخوي-35 S" القوة الرئيسية في القوة الجو-فضائية الروسية. حسب قوله حاليا توجد منها في التشكيلات القتالية 48 طائرة.

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وفق نائب وزير الدفاع ينفذ مصنع غاغارين للطائرات تجميع 50 طائرة من هذه المقاتلات الثقيلة المتعددة الأغراض وفائقة المناورة ستسلم القوة الجو-فضائية في السنة الجارية 10 طائرات فقط.

وفق معطيات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في بداية عام 2017 كانت طائرات "سوخوي-35S" تدخل ضمن ثلاثة أفواج جوية مختلطة، واربع طائرات ترابط في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وشاركت في عمليات محاربة الإرهاب.

وقال بوريسوف "اعتقد ان هذه الطائرة اليوم هي إحدى افضل الطائرات العملياتية- التكتيكية في العالم، وليس لها مثيل في الجو. وقد اعتبرها طيارونا استنادا إلى العمليات القتالية في سوريا الأفضل وأن لها مستقبلا كبيرا".

كما أن لطائرات الجيل الرابع (+) من طراز "سوخوي-30 SM " مستقبل واعد. بحسب نائب وزير الدفاع، مشيرا إلى أن تحديث الطائرة سيتم في السنة الحالية. وقال "يخطط لإنجاز المرحلة الأولى عام 2019. هذه الطائرات أظهرت جيدا قدراتها القتالية في سوريا. وسيتم تحديثها لتتكيف مع الأسلحة الجوية الحديثة".

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وحسب قوله، ستخدم طائرات سوخوي-30إس إم روسيا 35-40 سنة أخرى. حاليا تملك القوة الجو-فضائية الروسية 100 طائرة من هذا الطراز، وسوف تحصل على 12 أخرى في السنة الحالية والقوات البحرية على طائرتين فقط.

وأضاف ""سوخوي- SM30" طائرة ممتازة ومع ذلك يجب تطويرها. برأي الطائرة بعد تحديثها ستزود ببعض أجهزة "سوخوي—35S" مثل الرادار وشبكة الهوائي Н035 "ايربيس" ومحركين نفاثين AL-41F1S.

وقال ماكيينكو،ان هذه الطائرة ولدت من طائرة "سوخوي-30 MKA" (النسخة التي تصدر إلى القوات الهندية). بعض أجهزة هذه الطائرة (الكمبيوتر وأجهزة الملاحة) كانت تصنع في فرنسا وإسرائيل، وأضاف "لقد أكدوا في وزارة الدفاع على ضرورة إخلاء الطائرة من الأجهزة الأجنبية. وهذا نهج صحيح. لنه في الظروف الحالية، لا يمكن أن تسمح روسيا لنفسها الاعتماد على الدول الأجنبية. لذلك اعتقد بأنه سيتم تزويدها بأجهزة "سوخوي-35" المحلية الصنع".

السيطرة على السماء

استلمت القوة الجو-فضائية خلال السنوات الأخيرة أكثر من 200 طائرة من طراز "سوخوي. وان نسبة التكنولوجيا الحديثة في القوة الجو-فضائية تعادل 73 بالمئة، وهذه أعلى نسبة في القوات المسلحة الروسية باستثناء قوات الصواريخ الاستراتيجية التي بلغت ه1ه النسبة فيها 79 بالمئة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعلن في 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 تم منذ عام 2012 تم تزويد 12 فوج طيران بطائرات حديثة ومحدثة.

يقول فاديم كوزيولين بروفيسور أكاديمية العلوم العسكرية، انه في قطاع الطائرات القتالية، ركزت وزارة الدفاع على شراء المقاتلات الثقيلة، وحسب قوله هذا التركيز مشروط بخبرة الحملة العسكرية في سوريا، وايضا بضرورة تطوير الطيران الاستراتيجي (تصميم طائرات باك دا، تحديث وإنتاج طائرات فرط صوتية حديثة من طراز "توبوليف -160).

وأضاف في حديثه لـ RT "ان دعم مشروع "سوخوي" يستعرض لنا اهتمام وزارة الدفاع بالمقاتلات الثقيلة. وهذا يعني أن هذه الطائرات استعرضت فعاليتها في النزاع السوري، حيث كانت تغطي قاذفات القنابل بما فيها حاملات الصواريخ توبوليف التي كانت تقلع من المطارات الروسية".

Sputnik / Рамиль Ситдиков

وفق رأي الخبير، ان طائرات "سوخوي" المتعددة المهام قادرة على تنفيذ مهام واسعة، مرافقة قاذفات القنابل واعتراض الطائرات المعادية وتوجيه ضربات إلى الأهداف الأرضية. وقال في ختام حديثه "ان لطائرات "سوخوي" إمكانيات تحديث واسعة، التي يجب تنفيذها وفي مقدمتها تزويدها بأجهزة جديدة ووحدات توجيه الأسلحة. إن تجديد المقاتلات الثقيلة يسمح بحل مجموعة كبيرة من المسائل العملية- التكتيكية التي تضمن السيطرة على الجو في مناطق مصالح روسيا".

المصدر:RT

كامل توما