سجن داغستاني خطط للسفر إلى سوريا للقتال

أصدرت محكمة في جمهورية داغستان الروسية حكما بالسجن سنتين وثمانية أشهر على مواطن من الجمهورية خطط للتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.

وأوضحت هيئة التحقيق أن الداغستاني نجم الدين قربانغاجييف اعتقل في أواخر يوليو/تموز الماضي في مطار مدينة نالتشيك أثناء محاولته السفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

واعتبرت المحكمة أن المدان نجم الدين قربانغاجييف ارتكب جريمة ينص عليها القانون الجنائي الروسي هي التخطيط للمشاركة في نشاط منظمة تعتبر إرهابية وفقا لقانون الاتحاد الروسي.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين