الدوما الروسي يؤكد نشر صواريخ "إسكندر" في العمق الأوروبي

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، فلاديمير شامانوف، أن روسيا نشرت منصات صواريخ من طراز" إسكندر" في محافظة كالينيغراد (الجيب الروسي) في العمق الأوروبي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شامانوف قوله: "جميع البنى التحتية العسكرية الأجنبية الواقعة في نطاق مدى صواريخنا هناك ستكون على قائمة المواقع المستهدفة".

وكان وزير الدفاع الليتواني، رايمونداس كاروبليس، قد صرح في يناير الماضي لوسائل إعلام محلية، بأن روسيا نشرت منصات صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينغراد على الحدود مع بلاده.

وفي هذا السياق، فقد أشار بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية في أواخر يناير إلى أن الوزارة انتهت من إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر منصات صواريخ لنشر "إسكندر- م" وتسليمها خلال 2018 إلى لواء الدفاع الجوي رقم 152، المتوضع بمنطقة تشيرنياخوفسك في إقليم كالينينغراد.

المصدر: صحيفة إيزفيستيا الروسية

علي الخطايبة