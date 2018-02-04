مسدس الطيار الروسي الذي قضى في إدلب

تناقلت وسائل الإعلام أمس السبت صورة لمسدس قالت إنه للطيار الروسي الذي لقي حتفه خلال اشتباك مع مسلحين بعد إسقاط طائرته في ريف إدلب السورية.

وبناء على هذه الصورة فقد نقلت وسائل إعلام روسية عن مختصين في الأسلحة تأكيدهم أن السلاح الذي استخدمه الطيار في الاشتباك، هو مسدس ستيشكين الأوتوماتيكي، بمخزن يتسع لـ 20 طلقة.

وتدل صورة المسدس على أن الطيار استخدم مخزنا كاملا بالإضافة إلى نصف مخزنين اثنين تقريبا، ما مجموعه 40 طلقة من أصل 60.

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وقد ابتكر المسدس المذكور، مصمم الأسلحة النارية إيغور ستيشكين، في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، وأدخل الخدمة في 1951.

ومسدس ستيشكين من عيار 9 ملم، وبطول الماسورة (السبطانة) 140 ملم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس مقتل الطيار إثر اشتباك مع الإرهابيين، مشددة على أنه قاتل ببسالة حتى الموت.

المصدر: وكالات