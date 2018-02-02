الأمن الروسي يكشف عن اثنين من عصابة باساييف وخطاب

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة جهود تحرٍ وتحقيق، من الكشف عن اثنين من سكان إقليم ستافروبل شاركا في مهاجمة الجيش الروسي خلال عملية مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز.

وثبت للتحقيق أن المدعوين أرسلان فالييف وفايز بيك أمانغازييف شاركا في نشاطات عصابة المجرمين الإرهابيين شامل باساييف وخطاب التي هاجمت في فبراير عام 2000 مجموعة من العسكريين الروس في الشيشان وأسفر ذلك عن مقتل 84 جنديا وضابطا روسيا من قوات المظليين.

وخلال التحقيق مع 9 من المشاركين في ذلك الهجوم (القابعين في السجن حاليا) تم الحصول على أدلة وإثباتات حول دور فالييف وأمانغازييف في تنفيذ الجريمة. واستخدم التحقيق كذلك الصور وشرائط الفيديو المتوفرة لإثبات ضلوع المذكورين في الجريمة.

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واستخدمت المواد التي جمعها التحقيق كأساس لفتح قضية جنائية من جانب لجنة التحقيق الروسية ضد أرسلان فالييف وفايز بيك أمانغازييف. وبفضل هذه الإثباتات والدلائل حكمت المحكمة العليا في جمهورية الشيشان عليهما بالسجن لمدة 15.5 و16 عاما.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين