احتراق شاحن داخل طائرة ركاب روسية

احترق شاحن هاتف جوال أمس داخل صالون طائرة ركاب روسية في مطار فولغوغراد ، جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن مصدر في أجهزة الأمن عن وقوع تماس كهربائي في شاحن هاتف جوال أثناء وصله بوحدات التغذية في الطائرة، ونتج عن ذلك القليل من الدخان، وتمت السيطرة على كل ذلك سريعا.

ولفت المصدر إلى أن الحادثة وقعت في مطار "غومراك" في مدينة فولغوغراد على متن طائرة " Airbas А320"، وقد تم إجلاء ركاب الطائرة وعددهم 153 شخصا بواسطة السلالم الهوائية من دون وقوع إصابات.

هذا، وعلم أن الطائرة وهي تابعة لشركة إيرفلوت، كانت قادمة من موسكو، فيما تواصل العمل في المطار بشكل طبيعي.

المصدر: تاس

محمد الطاهر