أول قرار سيصدره جيرينوفسكي إذا هزم بوتين في الانتخابات

كشف فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، والمرشح لانتخابات الرئاسة عن أول ثلاثة مراسيم سيوقعها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال جيرينوفسكي: "المرسوم الأول سيكون حول العفو عن المحكومين. لدينا اليوم 650 ألف شخص في السجون، بعضهم ارتكب جرائم بسيطة".

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المرسوم الثاني سيتعلق بـ"حماية اللغة الروسية، فكل يوم تتشرب اللغة الروسية بعض الكلمات السيئة".

المرسوم الثالث، سيكون "ربما بشأن إدخال نظام البطاقات التموينية، ويجب علينا التفكير في السكان".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا، قد أظهر أنه في حال أجريت الانتخابات الرئاسية في المستقبل القريب، فإن 6.1% من الناخبين سيعطون أصواتهم لجيرينوفسكي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، قد سجلت في 29 ديسمبر الماضي جيرينوفسكي رسميا، مرشحا لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في مارس 2018.

المصدر: وكالات

إياد قاسم