روسيا تدرس تشريع الشركات العسكرية الخاصة

من المتوقع أن ينظر مجلس الدوما (البرلمان الروسي) في مشروع قانون الشركات العسكرية الخاصة.

وسيحدد القانون، الذي يتوقع النظر فيه بعد شهر واحد، مهام الشركات العسكرية الخاصة وأنواع الخدمات التي تقدمها. وسيفرض القانون حظرا على تغيير حدود الدول والإطاحة بالحكومات الشرعية وممارسة العمل التخريبي وتصميم أسلحة الدمار الشامل وشرائها وتخزينها. كما سيقدم القانون ضمانات اجتماعية للمواطنين الروس الذين يعملون في تلك الشركات.

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وقال ميخائيل يميليانوف، النائب الأول للجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، إن القانون سيسمح بمشاركة الموظفين في الشركات العسكرية الخاصة بالعمليات المضادة للإرهاب خارج روسيا والدفاع عن سيادة الدول الحليفة من العدوان الخارجي، وكذلك حماية المنشآت المختلفة، بما فيها حقول النفط والغاز والسكك الحديدية.

يذكر أن مشروع قانون الشركات العسكرية الخاصة سبق له أن أحيل إلى مجلس الدوما الروسي، لكن لم يتم تبنيه. وقد أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كان رئيسا للوزراء حينها (عام 2012) فكرة تأسيس تلك الشركات.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف