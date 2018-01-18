الصين تتسلم أولى بطاريات "إس-400" الروسية

تسلمت الصين أولى بطاريات صواريخ "إس-400" الروسية بموجب صفقة أبرمتها مع موسكو سنة 2014 لتكون بكين بذلك العاصمة الأجنبية الأولى التي تحصل على هذه الصواريخ.

وذكرت مصادر مطلعة أن البطارية الأولى التي تسلمتها الصين تشمل عربة قيادة، وعربة رادار، وعربات أخرى للإمداد وقطع الغيار.

وأشارت إلى أن العقد المبرم مع الصين، لا ينص على نقل التكنولوجيا أو ترخيص إنتاج هذه المنظومات في الصين، وأن الجانب الروسي قام العام الماضي بتدريب مجموعة من العسكريين الصينيين على تشغيل واستخدام منظومات "إس-400".

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت أولى المشترين الأجانب لـ"إس-400"، فيما تنتظر تركيا دورها للحصول على هذه الصواريخ حسب مصادر رسمية روسية.

ففي يوليو 2017 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقيع "وثائق محددة" في إطار شراء بلاده منظومات "إس-400".

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ومن المعروف أن منظومات "إس-400" المتوسطة والبعيدة المدى مخصصة لتدمير كافة وسائط الهجوم والاستطلاع الجوي بما فيها المصممة بتكنولوجيا "ستلس" في ظروف الاستخدام المكثف للتشويش الإلكتروني.

المصدر: تاس

ادوارد سافين