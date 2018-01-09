حارس وشرطة مرور .. أوقفهم وخالفوه!

أوقف حارس إحدى المحميات الطبيعية بمنطقة لازوفسكي بإقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي عددا من رجال شرطة المرور بعد الاشتباه بممارستهم للصيد الجائر.

لكن رجال شرطة المرور قاموا بتسجيل محضر ضبط بحقه. ونقل موقع Newsbox24.tv عن الحارس قوله، إنه قابل عناصر شرطة المرور على بعد 20 كيلومترا عن الطريق، وبرروا وجودهم في المنطقة المحرمة بأنهم سمعوا صوت إطلاق نار.

وأثار موقف الحارس امتعاض رجال الشرطة الذين حرروا مخالفة بحقه.

ويؤكد الحارس أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها عناصر الشرطة المذكورين في الغابة المكلف بحمايتها.

لكن شرطة المنطقة تقول إن دورية المرور قبضت على الحارس يوم 4 يناير عندما كان يسير بسيارته بسرعة زائدة. وعند توقيفه عثرت الشرطة في المقعد الخلفي على بندقية محشوة وهو ما دفع الشرطة لتحرير مخالفة إدارية بحقه.

واضطرت قيادة شرطة الإقليم لبدء تحقيق في الموضوع بعد أن نشرته وسائل الإعلام المحلية. وأثار الحادث كذلك اهتمام النيابة العامة الإقليمية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين