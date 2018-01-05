القوات الساحلية الروسية تعتمد "سو-30" طائرة رئيسية في أسطولها

أعلن إيغور كوجين قائد القوات الجوية البحرية الروسية أن قيادة الأسطول البحري الروسي قد اعتمدت بشكل نهائي مقاتلات "سو-30 أس أم" لتمثل العمود الفقري للقوات الجوية البحرية الروسية.

وقال كوجين بهذا الصدد: "أنجزنا العام الماضي جملة من أعمال التجديد والتحديث، ومستمرون في إعادة تسليح القوات التكتيكية وتزويد القوات الجوية الساحلية بمقاتلات "سو-30 أس أم" التي تسلّمنا منها حتى الآن ست طائرات".

"ونعتزم لاحقا، استبدال جميع الطائرات العاملة في قوام قواتنا بـ"سو-30 أس أم"، والاستمرار خلال العام 2018 في تطوير طائرات "إيل-38"، وتحديث مروحيات "كا-27" لتصبح هذه المروحيات القوة الجوية الرئيسية المضادة للغواصات، والقادرة على إرشاد طواقم سفننا الحربية إلى الأهداف البحرية المعادية".

طائرة "سو-30 أس أم" مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع، وقادرة على مواجهة المقاتلات من الجيل الخامس، حيث تؤدي مهام الطائرتين، الهجومية التي تستهدف مواقع العدو على الأرض، والاعتراضية التي ترصد طائرات العدو وتبادر إلى ضربها بفضل صواريخها "جو- جو" ذات المدى البعيد، التي تصيب طائرات العدو قبل أن تكتشف راداراتها "سو-30".

صواريخ "سو-30" لاعتراض الطائرات المعادية، تجعل منها سيدة الأجواء في أي اشتباك قد يقع بينها وبين الطائرات الهجومية أو الاعتراضية المعروفة حتى اليوم.

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"سو-30" التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي سنة 2012، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

مواصفات "سو-30" التعبوية والتكتيكية:

وزن الطائرة لدى الإقلاع بذخيرتها 26090 كلغ

احتياطي الوقود 5270 كلغ

المدى الأقصى للطيران 3000 كلم

المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كلم

السرعة القصوى 2 ماخ

الارتفاع الأعلى للتحليق 17300 متر.

المصدر: RT و"نوفوستي"

صفوان أبو حلا