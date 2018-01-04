تعديلات في مجلسي الأمن والقوميات في الاتحاد الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما جديدا يقضي بهيكلة مجلسي الأمن الروسي، والعلاقات بين القوميات في الاتحاد الروسي.

وأجرى الرئيس الروسي تعديلات في مجلس الأمن الروسي، نشرت وثيقة خاصة بها على بوابة المعلومات القانونية الروسية اليوم الخميس. وينص البيان على أن يدمج في قائمة أعضاء مجلس الأمن أليكسي غوردييف وهو ممثل الرئيس بوتين في المقاطعة الفيدرالية المركزية في الاتحاد الروسي، وفي الوقت نفسه أنهى المرسوم مهام نيكولاي تسوكانوف وهو مساعد الرئيس في مسائل الحكم الذاتي المحلي.

أما مجلس العلاقات بين القوميات فقد عين فيه أوليغ ميلنيتشينكو، رئيس لجنة مجلس الاتحاد المعنية بالهيكل الاتحادي والسياسة الإقليمية في شمال روسيا، خلفا لدميتري أزاروف، وفقا للمرسوم الرئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن للاتحاد الروسي أنشئ عام 1992 ويؤدي منذ ذلك الوقت وظائف استشارية للرئيس تتمثل في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية. ويتألف مجلس الأمن الروسي من الرئيس، فلاديمير بوتين وهو قائد المؤسسة، ويضم كذلك 11 عضوا دائما منهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إضافة إلى 18 عضوا غير دائم.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك