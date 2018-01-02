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الدفاع الهندية تشتري 240 قنبلة جوية من روسيا

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الدفاع الهندية تشتري 240 قنبلة جوية من روسيا
Sputnik Ministry of defence of the Russian Federation
قاذفة قنابل من طراز توبوليف تو -22M3 تقصف أهدافا إرهابية بالقرب من بلدة البوكمال في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع نيرمالا سيثارامان، وافق على اقتراح شراء 240 قنبلة جوية من روسيا للقوات الجوية في البلاد.

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وأوضحت الوزارة أن "الاقتراح يتعلق بشراء 240 قنبلة من شركة روس أوبورون أكسبورت الروسية،  بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليارا و 540 مليون روبية (حوالي 196 مليون دولار)".

وأضافت في بيانها : "إن هذه القنابل تستخدم بالفعل من قبل سلاح الجو الهندي،  كجزء من فئة الأسلحة عالية الدقة. وما يستدعي عقد هذه الصفقة هو نقص هذا النوع من القنابل  في ترسانة سلاح الجو الهندي، فضلا عن تعزيزها القدرة الهجومية للمقاتلات الهندية".

المصدر : نوفوستي

سعيد طانيوس

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