ماذا يحب بوتين أن يسمع في الأخبار؟

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يود أن يسمع في نشرات الأخبار أن السلطات حققت أقصى النتائج في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في حديث أدلى به لبرنامج " فريميا" الإخباري على القناة التلفزيونية الأولى:" نفكر دائما في السنة الجديدة ، بالمستقبل. والآن قبيل حلول السنة الجديدة وفي المستقبل القريب، أنا، وكذلك زملائي في العمل تحدثنا وسنواصل الحديث عن مستقبل البلاد وعما نريد تحقيقه وإلى أي مستويات عالية نود رفع بلادنا".

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وأضاف الرئيس بوتين:" وطبعا أنا إنسان واقعي وأدرك أنه من غير المحتمل أن نسمع في وقت ما أننا نفذنا بدقة عالية كل المهام التي تم تحديدها وتمكنا من حل كافة الصعاب".

وأشار رئيس الدولة إلى أن "هذا لا يحدث في الحياة الواقعية. ولكني أرغب كثيرا بسماع الأخبار التحليلات حول بذلنا أقصى الجهود لكي نحقق الأهداف المحددة أمامنا وتوصلنا لتحقيق أقصى النتائج".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين