الكرملين: العلاقة بين موسكو وواشنطن في 2017 محبطة للغاية

قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن حالة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، تعد أكبر خيبة أمل في العام الجاري.

وأكد بيسكوف في حديثه أمام الصحفيين، اليوم الجمعة، أن روسيا تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأضاف: "تعرفون سعينا الذي أعلنه الرئيس أكثر من مرة. نسعى للعلاقات الطيبة والمفيدة للجميع وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة مع جميع الدول، وبالدرجة الأولى مع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة".

كما صرح أن موقف واشنطن من موسكو يثير أسفا في روسيا. وعبر عن حيرته من التحقيق الأمريكي في "الملف الروسي"، مشيرا إلى أنه يلحق ضررا بالعلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف: "لقد طرحنا رأينا مرارا بشأن هذه الهيستيريا المعادية لروسيا، والتي يجري تضخيمها وتأجيجها ودعمها ... في الولايات المتحدة. ما زلنا نستغرب استمرار الجميع بالتحقيقات وهذا بالطبع شأن داخلي للولايات المتحدة، لكن في تلك الحالة، هذا يلحق الضرر بعلاقاتنا الثنائية ونحن نأسف لذلك".

هذا وعبر عن خيبته من تنفيذ اتفاقات مينسك وقال: "طبعا لا يمكنني إلا التعبير عن أسفي من أن اتفاقات مينسك لا تزال معلقة. ولم ننجح في التحرك إلى الأمام في تنفيذها. تعرفون موقفنا من أسباب الانزلاق في تنفيذ اتفاقات مينسك ومن المسؤول عن ذلك ومن لا يرغب فيه".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا