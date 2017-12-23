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بوتين: لا نقبل التعاون معنا إلا بنديّة!

أخبار روسيا

بوتين: لا نقبل التعاون معنا إلا بنديّة!
Sputnik
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الـ17
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جدد الرئيس فلاديمير بوتين التأكيد على تمسك روسيا بمبادئ النديّة والثقة في التعامل معها، مؤكدا قدرتها على حماية سيادتها وضمان أمن مواطنيها.

وفي كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الـ17 المنعقد في إطار حملة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت مؤخرا، قال بوتين: "مستعدون على الدوام لتحقيق الإنجازات وحتمية التغيير، كما أننا جاهزون لمواجهة تحديات العولمة وحماية السيادة الروسية وضمان أمن المواطن وسلامته في وجه جميع التهديدات والهزات، وقادرون على خلق الظروف اللازمة لتحقيق النماء وعيش زاهر للمواطن".

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المصدر: RT

صفوان أبو حلا

 

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