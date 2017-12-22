 الكشف عن مواصفات الصاروخ الروسي المجنح الجديد X-50

يستطيع الصاروخ الروسي المجنح الجديد X-50 إصابة الهدف بدقة على مسافة 1500 كلم. جاء ذلك في مقالة كتبها بيوتر بوتوفسكي لمجلة Jane's Missiles & Rockets.

وذكرت المقالة أنه من المقرر أن يتم البدء بإنتاج الصاروخ الجديد في إطار برنامج التسليح الحكومي الروسي الجديد الذى يتوقع أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين فى المستقبل القريب.

وأشارت المجلة إلى أن X-50 هو صاروخ مجنح بسرعة أقل من سرعة الصوت يستخدم نظام توجيه الصواريخ الاستراتيجية من طراز X-101.

ويبلغ طول الصاروخ الجديد ستة أمتار فيما يبلغ وزنه حوالي 1600 كيلوغرام، وتبلغ سرعة إطلاقه 700 كيلومتر في الساعة (والقصوى – 950 كلم في الساعة).

ويركب هذا الصاروخ على قاذفات" توبوليف 22M3"، وكذلك القاذفات الاستراتيجية من طراز تو-95MS و تو-160.

وقد جهّز الصاروخ بنظام الدفاع عن النفس الذي يتضمن جهاز تشويش إلكتروني، وكرات نارية للتضليل. ويمكن للرأس القتالي للصاروخ أن يدمر الأهداف المحمية (على سبيل المثال، المخابئ المحصنة) والمطارات والمستودعات.

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وقد بدأ العمل في مجال إنشاء الصاروخ المجنح متوسط ​​المدى في التسعينات من القرن الماضي، لكن المشروع علّق بعد ذلك.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين