ستكون مدينة سوتشي الروسية الوجهة السياحية الأكثر شعبية بين الروس في يوليو عام 2024، ومن ضمن المقاصد السياحية الأكثر شعبية في روسيا أيضا بطرسبورغ وكالينينغراد.

ويخطط الروس بنشاط للقيام برحلات سياحية في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها في يوليو، وهو أفضل شهر لأخذ الإجازات السنوية. وفي الوقت نفسه، أصبح منتجع سوتشي الوجهة الأكثر شعبية في البلاد وفقا لتقارير قدمه موقع Gazeta.ru نقلا عن محللي خدمة شراء تذاكر الطيران.

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وحسب قناة "تسارغراد" التلفزيونية، فبحلول بداية الصيف، أجرى السياح الروس في شهر يوليو حجوزات الفنادق ودور الضيافة الروسية أكثر بنسبة 20٪، مقارنة بالعام الماضي. وزادت شعبية شبه جزيرة القرم أكثر من غيرها. كما تحظى موسكو وأنابا وقازان وغيلندجيك بشعبية كبيرة.

يذكر أن غالبية الروس (41.8%) وصفوا في نهاية العام الماضي الرحلة إلى المنتجعات المحلية بأنها إجازة مثالية. وأفاد موقع 360.ru بأن عدد المواطنين الذين اختاروا السفر إلى الخارج انخفض بنسبة 50%.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا