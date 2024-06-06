المركزي الروسي يعلن عن قيمة خسائر المواطنين نتيجة الاحتيال عبر الهاتف في الربع الأول من العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن المحتالين عبر الهاتف سرقوا 4 مليارات روبل من الروس في الفترة من يناير إلى مارس عام 2024.

صرح مدير إدارة الأمن المعلوماتي في المركزي الروسي فاديم أوفاروف عن الخسائر التي تكبدها المواطنون الروس نتيجة أنشطة المحتالين عبر الهاتف قائلا:" استنادا إلى نتائج الربع الأول من عام 2024، تمكن المحتالون عبر الهاتف من سرقة ما مجموعه 4 مليارات روبل من الروس".

وأوضح في الوقت نفسه أن المحتالين عبر الهاتف حاولوا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مهاجمة الروس 13 مليون مرة، كما حاولوا سرقة ما مجموعه 2 تريليون روبل من المواطنين. وهكذا تبيّن أن فعالية أنشطة هؤلاء المهاجمين في روسيا كانت منخفضة وبلغت نسبة 0.002 %.

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وأوضح أوفاروف أن المحتالين عبر الهاتف يستخدمون بشكل أساسي أساليب الهجوم الشخصية. ويفضل المهاجمون تنفيذ الهجمات فقط إذا كانت لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية لعملاء البنك. ويساعد النظام الآلي لمعالجة الحوادث أيضا على تقليل فعالية مثل هذه الهجمات. وخلص أوفاروف إلى أنه يتم تحديث المعلومات في مثل هذا النظام من وقت إلى آخر.

وكان المركزي الروسي قد أفاد في وقت سابق بأن المحتالين السيبرانيين تمكنوا بحلول نهاية عام 2023 من سرقة مبلغ قياسي قدره 15.8 مليار روبل من المواطنين. وتم تحديث الحد الأقصى السابق المحدد في عام 2022، بمقدار 1.6 مليار. وفي الوقت نفسه تمكنت البنوك الروسية على مدار 12 شهرا من منع السرقات التي يبلغ مجموعها 5.8 تريليون روبل. ومع ذلك، زادت فعالية مثل هذه الهجمات في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 33 %، ووصل عدد الهجمات الناجحة التي قام بها المحتالون إلى 1.17 مليون.

المصدر: لينتا. رو