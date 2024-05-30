زاخاروفا تعلق على تصريح بوتين بشأن عمل سلطات في الدولة "كما لو أنها على خط الجبهة"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كلمات الرئيس فلاديمير بوتين حول ضرورة عمل الجميع كما لو أنهم كانوا على خط الجبهة، بأنها أهم الكلمات.

ونشرت الدبلوماسية عبر قناتها على "تلغرام" مقتطفا من كلمة رئيس روسيا الاتحادية في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية ولجان مجلس الدولة، وعلى وجه الخصوص حين قال بوتين إن المسؤولين يجب أن يتحسسوا التعبئة، وأنهم بحاجة إلى فهم المرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

وقوله: "إذا فهمنا ذلك، فيجب على الجميع أن يعملوا كما لو كانوا في الخطوط الأمامية، ويجب أن يتحسس الجميع التعبئة، وبهذه الطريقة فقط سنحقق الأهداف التي حددناها لأنفسنا".

وكتبت زاخاروفا واصفة هذه التصريحات من الرئيس بوتين: "إنها أهم الكلمات".

واقترح الرئيس الروسي، توسيع صلاحيات رؤساء لجان مجلس الدولة، الذين سيشاركون في إعداد المشاريع الوطنية الجديدة.

وكلف بوتين الحكومة بتقديم المشاريع الوطنية المعدة إلى لجان مجلس الدولة، في غضون الشهرين المقبلين، حيث ستخضع للدراسة المناسبة من قبل كيانات روسيا الاتحادية، وأكد أن فعالية تنفيذ المشاريع الوطنية ستعتمد على التنسيق بين جميع هيئات السلطة.

وأصدر الرئيس الروسي، في أبريل الماضي، تعليمات إلى الحكومة الروسية لإعداد مشاريع وطنية جديدة، لتحقيق السيادة التكنولوجية في المجالات الرئيسية.

المصدر: RT