الرقابة الروسية توصي بتقليص يوم العمل عند وصول درجة حرارة الغرفة إلى 28.5

أوصت هيئة الرقابة الروسية أصحاب العمل بتقليص يوم العمل بمقدار ساعة في حال وصلت حرارة الغرفة بدون تكييف إلى 28.5 درجة مئوية فوق الصفر.

كما أوصت هيئة "روس بوتريب نادزور" (هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية بتقليص يوم العمل لمدة ساعتين إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، أما إذا وصلت درجة حرارة الغرفة إلى 30.5 درجة يُقصر يوم العمل لمدة 4 ساعات.

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إذا توفر مكيّف هواء، فمن المهم الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند 24-25 درجة مئوية. ومن المهم أيضا الحفاظ على نظام الشرب. وأكدت الهيئة أن ماء الشرب يجب أن يكون بكميات كافية وفي متناول الجميع، وأن درجة الحرارة الموصى بها لماء الشرب والمشروبات الأخرى هي 10-15 درجة مئوية. وعندما يصل مقياس الحرارة إلى 32.5 درجة مئوية أو أعلى من ذلك، فمن المهم للذين يعملون في الهواء الطلق أن يأخذوا فترات راحة لمدة 15-20 دقيقة، تليها فترة راحة لا تقل عن 10-12 دقيقة في غرف مبردة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا