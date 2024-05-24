100 مليون وردة في معرض "المستقبل في الورود" بموسكو (فيديو)

انطلقت أعمال مهرجان "المستقبل في الورود" في إطار منتدى"روسيا" الدولي بمنطقة "في دي إن خا" ( معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) بموسكو، ويستمر المهرجان حتى 8 يوليو المقبل.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية للمنتدى.

وقالت ناتاليا فيرتوزوفا، مدير عام منتدى "روسيا":" لقد افتتحنا اليوم مهرجان "المستقبل في الورود" الذي لا مثيل له في العالم. ويقدم تنسيقات الزهور الواردة من الوزارات والشركات الكبرى وجميع المناطق الروسية، وكل منها تعرض وجهة نظرها الخاصة إلى المستقبل من خلال الميزات الطبيعية والتكنولوجية، وسيشارك الضيوف في العديد من الدروس البيانية وغيرها من الفعاليات، ونحن ندعو الجميع إلى الحضور في هذا الاحتفال المذهل بالجمال".

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المهرجان بدأ بحشد جماهيري راقص بعنوان "المستقبل البعيد الرائع" الذي شارك فيه مئات الفنانين والضيوف. وتضمن برنامج اليوم الأول من المهرجان عرض الزهور المشترك الذي قدمته جمعية بائعي الورود في روسيا ومصممة باقات الزهور المعروفة ألينا دميترييفا.

سيتحدث خبراء الورود الروس على هامش المهرجان عن خصائصها. وستشارك الفرق الموسيقية من منطقة لينينغراد ومدن بسكوف وكالينينغراد وبطرسبورغ في مسابقة "روسيا في الورود" الموسيقية، حيث ستقدم أغنيات عن الورود. وسيتم عقد العديد من الندوات وإلقاء محاضرات وإقامة معارض مختلفة للضيوف.

يذكر أن مهرجان "المستقبل في الورود" سيستمر حتى 8 يوليو المقبل. وأقيم خصيصا للمهرجان معرض دائري في ساحة الصناعة بموسكو، حيث يتم عرض أحواض الورود التي تمثل المناطق الروسية، وبالإضافة إلى ذلك ستعمل هناك ورشة خاصة، حيث سيقدم خبراء الورود الروس إنجازاتهم وسيعرضون 400 نوع من زهور الفاوانيا و140 نوعا من الليلك و120 نوعا من زهور السوسن و250 نوعا من الورود من مختلف مناطق روسيا. وقد ظهرت في منطقة معرض إنجازات الاقتصاد الوطني أحواض الورود العمودية التي أعدتها الشركات الحكومية.

وقالت الخدمة الصحفية إن المهرجان سيعرض 100 مليون وردة.

المصدر: رامبلر