ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل

أفادت الإدارة الرئيسية بوزارة حالات الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين أن بركان إيبيكو في جزيرة بارموشير إحدى جزر الكوريل قذف، يوم 27 أبريل، عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 4.5 كلم.

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وجاء في بيان الإدارة: "انتشر الرماد البركاني في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات".

ووفقا للمراقبين، لم يلاحظ أي سقوط للرماد في مدينة سيفيروكوريلسك، ولم يشعر برائحة كبريتيد الهيدروجين. ولا يوجد أي تهديد على حياة السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن بركان إيبيكو الذي ارتفاعه 1156 مترا، يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي. وأن البركان يقذف الرماد بصورة منتظمة ومستمرة منذ 20 أكتوبر 2016، وهو نشاط طبيعي للبركان. ولكن في 31 أغسطس 2018 قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6 كيلومترات من فوهة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.

المصدر: نوفوستي