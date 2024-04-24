وزير شيشاني يسخر من الشائعات حول مرض قديروف (فيديو)

نشر وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف فيديو للرئيس رمضان قديروف وهو في النادي الرياضي وعلق مازحا "إنه مريض بوفرة من القوة والصحة".

وكتب دوداييف معلقا على المقطع الذي نشره في قناته على "تلغرام" : "في رأيي، رمضان أحمدوفيتش مريض... بموفور القوة والصحة والطاقة، بالإضافة إلى ذلك، حبه لشعبه وإخلاصه لبلاده .. مرحبا بجميع الدجالين الليبراليين".

وقبل ذلك نشر عمر داودوف مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية ذات المقطع مؤكدا أن قديروف بصحة جيدة عكس ما يتم تداوله من شائعات.

ويُظهر الفيديو، الذي نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قديروف وهو يتدرب في مزاج مرتفع، ويمزح ويضحك في حديث مع أعضاء فريقه.

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت الشائعات حول مرض قديروف الخطير المزعوم في مختلف قنوات "التلغرام".

ونفى الرئيس الشيشاني والمقربون منه مرارا وتكرارا الشائعات حول تدهور حالته الصحية.

المصدر: نوفوستي