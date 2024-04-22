بوتين يهنئ اليهود الروس بعيد الفصح

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليهود الروس بمناسبة حلول عيد الفصح، مشيرا إلى دور الجالية اليهودية في تعزيز الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا.

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وقد نشرت البرقية على الموقع الرسمي للكرملين صباح اليوم الاثنين، وجاء فيها: "أهنئ اليهود الروس بعيد الفصح. وأشعر بارتياح لما تقدمه الجالية اليهودية في روسيا من مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار بين الأعراق والأديان في بلدنا، وتشارك بنشاط في تعليم الشباب الرحمة والمحبة، وتهتم بالحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والعائلية التي لا تتزعزع". وأشار بوتين إلى أن عيد الفصح يرمز إلى انتصار قيم الخير والعدالة.

ويعد عيد الفصح أحد أقدم الأعياد اليهودية وأكثرها تقديرا. وهو مخصص لواحد من أهم الأحداث في الكتاب المقدس، والذي يعتبر بداية تاريخ الشعب اليهودي: الخروج من مصر وتحرر الشعب بعد 400 عام من العبودية. ويعتمد النظام اليهودي بأكمله على ذكرى الخروج والأحداث اللاحقة له.

ويعد اليهود في روسيا إحدى المجموعات العرقية الرئيسية، على الرغم من نسبتهم الصغيرة (0.06% وفقا لتعداد عام 2021)، وقد انخفض تعداد اليهود الروس من 570.5 ألف عام 1989 إلى 233.6 ألف عام 2002، ثم إلى 157.8 عام 2010. ويعود ذلك إلى الهجرة الجماعية إلى إسرائيل والولايات المتحدة خلال نهاية القرن العشرين ومطلع الألفية الجديدة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد، إلا أن روسيا لا تزال الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في رابطة الدول المستقلة. ويبلغ تعداد السكان الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون للديانة اليهودية في روسيا 82.644 نسمة (0.06% من سكان روسيا).

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين