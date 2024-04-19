بوتين يمنح يلينا غاغارينا وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مديرة محمية متحف الكرملين في موسكو يلينا غاغارينا وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.

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جاء ذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتين، حيث نص على أن غاغارينا حصلت على الجائزة "لإسهامها الكبير في تطوير شؤون المتاحف والحفاظ على التراث الثقافي لروسيا".

وقد أتمت يلينا غاغارينا، ابنة أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين 65 عاما في 17 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي