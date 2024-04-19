شويغو يتفقد مصنعا لإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الوزير سيرغي شويغو تفقد شركة في مقاطعة أومسك في سيبيريا تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن شويغو "تفقد سير تنفيذ الطلبية الدفاعية للدولة في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك، والتي تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة".

وخلال الجولة التفقدية، تم إبلاغ وزير الدفاع بأنه عند إنتاج دبابات "تي-80 بي إف إم" الجديدة، يقوم المصنع بتجهيزها منذ البداية بمجموعة وسائل التمويه "ناكيدكا (غطاء)" وقناع واق.

وخلال العام الماضي قامت الشركة بزيادة إنتاج قاذفات اللهب الثقيلة "توس- 1 أي سولنتسيبيوك" بمقدار 2.5 مرة.

وأكد شوسغو خلال اجتماع عقد بعد جولته التفقدية، ضرورة تنظيم إمدادات إضافية من أنظمة حماية الدبابات للوحدات العاملة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية