تحطم طائرة حربية روسية في جنوب البلاد (صور + فيديو)

أعلنت الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "تو-22 إم3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تحطمت في إقليم ستافروبول في جنوب البلاد صباح اليوم الجمعة، مضيفة أن الطيارين قفزوا بالمظلات.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن الطائرة المنكوبة لم تكن تحمل ذخيرة على متنها، وأنها تحطمت في منطقة غير مأهولة دون أن يخلف الحادث دمارا على الأرض.

وذكر البيان أن فريق الإنقاذ قام بإجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم، ويجري البحث عن طيار آخر.

وأضاف البيان أن الحادث وقع بسبب عطل فني، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: وكالات