فلاديمير بوتين يحصد 99.28% من أصوات الناخبين في جمهورية الشيشان الروسية

فاز المرشح المستقل فلاديمير بوتين بنسبة 99.28% من الأصوات في جمهورية الشيشان الروسية، بناء على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبعد معالجة 40.12% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.34% يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.11، وفلاديسلاف دافانكوف 3.92% وليونيد سلوتسكي 3.06% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT