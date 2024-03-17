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فرز 40.12% من الأصوات.. بوتين يتصدر بنسبة 87.34% وخاريتونوف 4.11% ودافانكوف 3.92% وسلوتسكي 3.06%

فلاديمير بوتين يحصد 99.28% من أصوات الناخبين في جمهورية الشيشان الروسية

أخبار روسيا

فلاديمير بوتين يحصد 99.28% من أصوات الناخبين في جمهورية الشيشان الروسية
Sputnik
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فاز المرشح المستقل فلاديمير بوتين بنسبة 99.28% من الأصوات في جمهورية الشيشان الروسية، بناء على نتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وبعد معالجة 40.12% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.34% يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.11، وفلاديسلاف دافانكوف 3.92% وليونيد سلوتسكي 3.06% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

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المصدر: RT

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..