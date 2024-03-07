اجتماع موسع في موسكو مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي تمهيدا لمنتدى "روسيا – العالم الإسلامي"

عقد في موسكو اجتماع موسع، بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو. مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان من بين المشاركين في الاجتماع سفراء فوق العادة ومفوضو الدول الأجنبية المعتمدين في روسيا، وأعضاء حكومة روسيا الإتحادية وحكومة جمهورية تتارستان والإدارات الروحية للمسلمين وممثلو الجمعيات الدينية الأخرى.

وتمت خلال الإجتماع مناقشة عمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية لعام 2023 وآفاق عملها في عام 2024. وتم إيلاء اهتمام خاص للفعالية الخاصة لمجموعة "روسيا - العالم الإسلامي: نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وتنمية آمنة"، والتي ستجري في 16 من مايو/أيار 2024 في قازان في إطار الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي KazanForum 2024.

وشارك في هذه الفعالية من قبل وزارة الخارجية الروسية نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو.

وقال أندريه رودينكو "إن دور الهيكل الداعم في العلاقات بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي تلعبه مجموعة الرؤية الاستراتيجية بقيادة رئيس جمهورية تتارستان روستام نورغاليفيتش. وهي بمثابة أداة لتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل والثقة بين روسيا والعالم الإسلامي. وفي الحقيقة، تعد كمنصة فريدة من نوعها للحوار بين الأديان، وتهدف إلى حماية القيم التقليدية، فضلاً عن تعزيز التفاهم المتبادل بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمنظمات الإسلامية. سيعقد في منتصف شهر مايو/أيار المنتدى الاقتصادي الدولي الدوري "روسيا والعالم الإسلامي: KazanForum " في قازان. وستعطي نتائجه دفعة إضافية لتعاوننا في المجال التجاري والاقتصادي. سنكون سعداء برؤية وفود تمثيلية لبلدانكم في عاصمة تتارستان المضيافة".

وأرسل نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: KazanForum" مارات خوسولين، تحية بالفيديو إلى المشاركين في الاجتماع، حيث جاء فيها: "التفاعل بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي في الوقت الحالي وصل إلى مستوى الشراكة. ومن المهم بالنسبة لنا بشكل خاص أن الدول الإسلامية دعمت سياسة روسيا في مواجهة الأعمال العدائية من قبل الدول الغربية، للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نقول وبثقة أن تعاوننا الاقتصادي يفتح آفاقا جديدة. ويتجلى ذلك في نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. واصبحت هذه النجاحات ممكنة بالفضل الكبير لمثل هذه الفعاليات المشتركة المنتظمة، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: KazanForum". حيث أثبت نفسه بجدارة كمنصة فعالة لإقامة اتصالات موثوقة بين روسيا والدول الإسلامية".

وأكد رئيس جمهورية تتارستان الروسية ورئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" روستام مينيخانوف خلال لقائه مع السفراء أن الاجتماعات بهذه الصيغة في وزارة الخارجية الروسية أصبحت تقليدية بالفعل.

وأكد روستام مينيخانوف في كلمته : "إن تعاوننا له أهمية خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها اليوم وفي ظروف أزمة العلاقات الدولية"، مشيرا بشكل خاص إلى المنتدى الاقتصادي الدولي القادم في مايو/أيار "روسيا - العالم الإسلامي: KazanForum"، والذي وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبح يعقد منذ العام الماضي بصيغة فيدرالية.

وشارك في المنتدى في عام 2023 أكثر من 16 ألف شخصٍ من 80 دولة و86 منطقة روسية. وحضر الفعالية رؤساء أكثر من 40 بعثة دبلوماسية. وتم اليوم وضع برنامج عمل حافل للمنتدى القادم.

ودعا روستام مينيخانوف الجميع إلى منتدى قازان في شهر مايو هذا العام.

كما تحدثت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان وعضو اللجنة المنظمة الفيدرالية وأمينة اللجنة التنظيمية الجمهورية لمنتدى قازان تاليا مينولينا أمام السفراء.

وقالت عضو اللجنة المنظمة الفيدرالية تاليا مينولينا في عرضها التقديمي: "تنتظرنا 200 فعالية. سأذكر أهمها فقط: اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية" روسيا العالم الإسلامي" و3 أيام من جلسات العمل واجتماع اليونسكو والجلسة العامة والمعرض التجاري الحلال وعرض الأزياء الإسلامي. كما أننا ومنذ أربع سنوات نعقد منتدى غرف التجارة والصناعة. ونخطط لعقد وتشكيل لجان حكومية دولية ومجموعات عمل لفلسطين وباكستان والكويت والمملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا. ومن المقرر عقد طاولات مستديرة خاصة مع ماليزيا وقطر وأذربيجان. ويشارك في معرض الإنجازات الاقتصادية وخطط التنمية هذا العام، كل من إيران ومصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وأذربيجان وتركمانستان".

وسيجري المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا – العالم الإسلامي": KazanForum" في الفترة من 14 إلى 19 من مايو المقبل في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

التسجيل للمشاركة في منتدى قازان-2024 على الموقع الرسمي للمنتدى: www.kazanforum.ru

الصدر: RT