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الأمن الروسي يفكك خلية موّلت تنظيم "تحرير الشام" في سوريا

أخبار روسيا

الأمن الروسي يفكك خلية موّلت تنظيم
Sputnik
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فكك الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سامارا جنوب روسيا خلية إجرامية، موّلت بتوجيه من قيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي المسلحين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "ثبت أن المعتقلين يتبنون إيديولوجية تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي ويتبعون التعليمات الواردة من قيادة التنظيم المذكور، ويحولون بانتظام أموالا إلى حسابات المسلحين بمناطق سيطرة الإرهابيين في منطقة وقف التصعيد في إدلب السورية".

 

المصدر: RT

 

 

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