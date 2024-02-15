قديروف يعلن إنشاء منطقة جديدة تحمل اسم فلاديمير بوتين في غروزني

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه ستتم تسمية منطقة على اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجزء الأوسط من مدينة غروزني على مساحة تزيد عن 200 هكتار.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "اطلعت على تقدم العمل في الجزء الأوسط من المدينة، حيث يجري تنفيذ مشروع بناء واسع النطاق، وعند الانتهاء منه ستكون منطقة جديدة تحمل اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكريما لزعيمنا الوطني وأبرز الشخصيات السياسية في عصرنا".

وبحسب رئيس جمهورية الشيشان، سيتم بناء 130 مبنى سكنيا ومساجد ورياض أطفال وغيرها من مرافق البنية التحتية الاجتماعية على أراضي المنطقة الجديدة، ومن المتوقع أن يصبح الجزء الأكثر رخاء وازدهارا في غروزني.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ينفذ العمال المرحلة الأولى من البناء، وعند الانتهاء منها سيكون هناك سكن لـ 70 ألف شخص. 40% من المساكن التي يتم بناؤها تم بيعها بالفعل. بناء على تعليماتي، يتم بيع الشقق وفقا لخطط التقسيط الإسلامية، والتي تسمح للمشترين بتجنب دفع الفوائد الزائدة".

الجدير ذكره أن هناك أربع مناطق في غروزني تحمل أسماء أبطال الشيشان الوطنيين "أحمدوفسكي، بايسانغوروفسكي، شيخ منصوروفسكي وفيزيتوفسكي"، وتم تسمية الشارع المركزي في غروزني على اسم فلاديمير بوتين منذ عام 2008.

المصدر: RT