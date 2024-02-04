"إيليوشين" الروسية تطلق نسخة للنقل المدني من طائرة "إيل-76"

بدأت شركة "إيل" الروسية التي تعمل ضمن "شركة الطائرات المتحدة"، العمل على اعتماد الطائرة "Il-76MD-90A" الحديثة للغاية وفقا للمعايير المدنية.

صرح بذلك المدير الإداري لشركة "إيل" دانييل برينرمان خلال معرض الدفاع العالمي 2024.

وقال إن العمل جار الآن على النسخة المدنية لهذه الطائرة، مضيفا أن "طائرات إيل-76 من الأجيال السابقة تضمنت إصدارات مدنية مخصصة لنقل البضائع التجارية، ولا يزال ما لا يقل عن 100 من هذه الطائرات قيد التشغيل حول العالم".

وأضاف برينرمان: "نحن الآن قادرون على تقديم خصائص جديدة لأداء الطيران والكفاءة التجارية، وهذا بالتأكيد يثير اهتماما كبيرا بين المشغلين".

المصدر: تاس