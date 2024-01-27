مدفيديف يصف تحرير لينينغراد بأنه مصدر للشجاعة والصمود

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في يوم الذكرى الثمانين لتحرير لينينغراد من الحصار، إنه يجب المحافظة بعناية على هذا الإنجاز العظيم.

وكتب مدفيديف في شبكة التواصل الاجتماعي VK، أن طرد القوات النازية من حول المدينة يعتبر مصدرا للشجاعة والمثابرة في الكفاح ضد قوى الفاشية الجديدة.

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وأضاف أن الذكرى الثمانين للرفع الكامل للحصار عن لينينغراد، تعتبر حدثا مهما لكل روسيا، وهي تذكير حي لواحدة من أفظع مآسي الحرب العالمية الثانية وأحد أعظم مآثر التاريخ الشعب السوفييتي.

وذكر مدفيديف بأن المدينة تعرضت خلال 900 يوم وليلة تقريبا، للقصف المستمر، ومات مئات الآلاف من المدنيين بسبب الجوع والقصف.

وقال: "يحاول نظام كييف بدعم من الغرب، تحدي ليس روسيا فحسب، بل العالم المتحضر برمته. لكن نحن سنبذل كل الجهود حتى يختفي أعداؤنا من على وجه الأرض إلى الأبد، مثلما حدث قبل 80 عاما".

المصدر: نوفوستي