بوتين يشيد بالعلاقات مع تشاد ويعد رئيس المجلس الانتقالي بدعمه لتحقيق الاستقرار في بلاده

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثاته في موسكو اليوم مع رئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بالعلاقات بين روسيا وتشاد، وتعهد بدعمه لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وأكد بوتين أهمية استمرار الاتصالات بين وزارتي الخارجية وبرلماني البلدين، مشيرا إلى مشاركة تشاد في القمة الروسية الإفريقية العام الماضي.

وقال بوتين مخاطبا ديبي إيتنو: "نتابع التطورات في بلادكم عن كثب، وأنتم تعلمون أننا نتابع بقلق بالغ الأحداث التي تتعلق بمكافحة الهجمات الإرهابية وما حدث لوالدكم، أود أن أجدد تعازي لكم به ومواساتنا الحارة".

وأضاف: "نرحب بالاستفتاء على الدستور الذي أجري في بلادكم، وأنا واثق من أن الانتخابات العامة ستجرى هناك على أرفع مستوى في المستقبل القريب، ونحن سعداء لأنكم تمكنتم من تحقيق الاستقرار في بلادكم، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم في ذلك".

المصدر: RT