روسيا تحتفل بعيد الغطاس وسط درجات حرارة متدنية جدا

شهدت روسيا في ليلة 18 يناير وصباح 19 يناير الجاري التقليد السنوي للغطس في الماء البارد والذي يصاحب الاحتفال بعيد الغطاس التقليدي.

أما موسكو فاستمر فيها هذه الليلة التساقط الغزير للثلوج حيث انخفضت درجة حرارة الجو إلى 7-10 درجات مئوية تحت الصفر.

وكان هناك الكثير من الأشخاص الراغبين بالغطس في الماء البارد في وادي بحيرة ستروغينسكايا. ومن بينهم الذين يزاولون تلك العادة السنوية الخاصة بعيد الغطاس على مدى 20 عاما. ورافق رجال الإنقاذ والأطباء التقليد الخاص بالغطس في الماء الشتوي البارد.

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وبهذه المناسبة أقيمت القداديس في 345 كنيسة أرثوذكسية في موسكو إحياء لذكرى عماد السيد المسيح في نهر الاردن.

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يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل في هذا اليوم بعيد الغطاس أو ما يسمى بعيد التجلي الإلهي حيث أقيمت بهذه المناسبة القداديس في جميع أنحاء البلاد وتمت مباركة المياه.

وجهّزت بلدية موسكو حمامات عيد الغطاس التقليدية والأحواض للمعمودية على شكل صليب في 59 موقعا في جميع أنحاء المدينة. وكان يمكن للناس الغطس في حوض مائي يحاكي نهر الأردن المقدس من الساعة 18.00 يوم 18 يناير حتى ظهر يوم 19 يناير.

المصدر: نوفوستي