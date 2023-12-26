"غازبروم": سنستثمر مبلغا قياسيا قدره 270.3 مليار روبل في تغويز البلاد في عام 2024

أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، أن الشركة ستخصص العام المقبل مبلغا قدره 270 مليار روبل لبرامج التغويز (الإمداد بالغاز)، وبحلول عام 2030 ستحقق هدف التغويز بنسبة 100%.

وقال ميلر في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مهمتكم المتمثلة في تحقيق التغويز بنسبة 100 بالمئة في روسيا الاتحادية سيتم إنجازها بالكامل عام 2030"، مؤكدا أن مستوى التغويز في روسيا بحلول بداية عام 2024، سيكون فعليا 89% من أصل 100% من تغويز الشبكة الممكن تقنيا.

وأضاف: "العام المقبل، نخطط لزيادة وتيرة عملنا على تغويز البلاد.. وخصصنا مبلغا قياسيا لهذه الأغراض يقدر بـ 270.3 مليار روبل، وهذا يزيد بمقدار 33.5 مليار روبل عن هذا العام".

وأشار ميلر إلى أنه في إطار برنامج ما بعد التغويز، أنجزت شركة "غازبروم" أعمالا أكثر بنسبة 50% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وبحلول بداية عام 2024، سيتم إبرام أكثر من مليون عقد للتغويز الإضافي.

وخلص ميلر إلى أنه خلال العام الجاري، تم تزويد أكثر من 400 بلدة وقرية بالغاز، وبناء 2.9 ألفين كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز.

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية صرح في وقت سابق أن الشركة منخرطة بجد في مهمة التغويز الكامل داخل روسيا الاتحادية.

وأشار إلى أن خطوط الغاز التي تبنى، تصل مجانا إلى منازل المواطنين، ما مكن أكثر من نصف مليون أسرة روسية في المناطق السكنية التي تم تغويزها، من الحصول على الغاز وبأسعار معقولة جدا، بحلول نهاية عام 2022.

المصدر: RT