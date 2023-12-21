بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسي ويؤكد: مستوى الفقر يسجل أدنى معدل له في تاريخ روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتم العمل على حل العديد من المشاكل في روسيا، الموجودة في الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي والتمويل، ولكن الوضع في البلاد بشكل عام الآن مرضٍ.

وقال رئيس الدولة في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "لدينا الكثير من المشاكل التي نحتاج إلى العمل على معالجتها. في المجال الاجتماعي، وفي الاقتصاد، وفي المالية".

وأشار بوتين إلى أنه "في ظل حجم العمل الكبير الذي نقوم به، لا يمكن إلا أن تكون هناك مشاكل"، مشددًا على أن الوضع "مرضٍ بشكل عام" في البلاد.

ولفت الرئيس الانتباه إلى أنه كلما زادت جهود الدولة، اتسع نطاق المهام التي لم يتم التعامل معها بعد. وخلص إلى القول: "هذا واضح تماما، هذا قانون عام لا مفر منه. علينا فقط أن نكون سعداء بوجود مهام جديدة لدينا".

هذا وأشاد الرئيس بأداء الاقتصاد الروسي، وأعلن أن مستوى الفقر في روسيا حتى نهاية العام 2023 سيسجل أدنى معدل له في تاريخ البلاد.

وشدد بوتين على ضرورة زيادة إنتاجية العمل، وتحسين كفاءة الاقتصاد والمجال الاجتماعي ككل، بواسطة حلول كالأتمتة والإدارة الرقمية والاستخدام الواسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: RT