استأنف مصنع "إيليتش" للمعادن الحديدية في ماريوبول عمله، حيث أطلق ورش العمل الثلاث الأولى له.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن النائب الأول لرئيس الشركة رومان سولونار.

وحسب رئيس الشركة فإن خطة إعمار المصنع تنقسم إلى أربع مراحل.

وقال: "لقد اقتربنا من تحقيق المرحلة الأولى وهي إنشاء خمس ورش مساعدة".

وأضاف أن من بينها، ورشة معالجة الخبث، كما يعمل قسم إنتاج السلع الاستهلاكية أيضا.

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وأشار إلى أن الأخير ينتج صفائح وزوايا محددة. ويتم هنا أيضا إنتاج معدات تستخدم لإصلاح المصنع نفسه.

بالإضافة إلى ورشتي العمل المذكورتين، هناك أيضا ورشة ثالثة يقوم الفنيون فيها بإعداد خردة المعادن الحديدية لصهرها.

وأكد سولونار أنه يعمل حاليا في المصنع 3700 عامل ومهندس من السكان المحليين. ومن المقرر في المستقبل زيادة عدد العمال والمهندسين إلى 24000.

يذكر أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية وجدوا مأوى في منطقة المصنع لفترة طويلة. وبمجرد أن حرر الجيش الروسي المنشأة، بدأت عملية إزالة الألغام. وفي حزيران الماضي أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، عن الانتهاء الكامل من العمل على إزالة حقول الألغام في منطقة المصنع.

وجدير بالذكر أن المعارك من أجل تحرير مدينة ماريوبول ومصنع "إيليتش" للمعادن الحديدية ضمنا بدأت في ربيع عام 2022 واستمرت لأكثر من 3 أشهر وانتهت بالنصر للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي