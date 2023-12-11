"Arabia-EXPO" يجمع روسيا و22 دولة عربية على منصته في 2024

ينظم مجلس الأعمال الروسي العربي بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان, معرض "Arabia-EXPO"، في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2024، في العاصمة مسقط.

ويشكل المعرض حدثاً روسياً عربياً فريداً من نوعه، سيجمع روسيا و22 دولة عربية على منصته وسيسمح بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وسيتكون من مجموعة معارض وطنية للدول العربية، ومعارض للمناطق الروسية، بالإضافة إلى معارض لشركات عربية وروسية فردية.



‏ ويوفر"Arabia-EXPO" فرصة للمناقشة المفتوحة والتبادل الصريح للآراء والخبرات حول أهم قضايا الاقتصاد العالمي والأجندة الروسية العربية، التي ستنقل الإمكانات الحالية إلى مستوى جديد تماماً من التفاعل بين رواد الأعمال من روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسيع جغرافية التعاون.

وستشكّل الدورة الثالثة عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي حدثاً رئيسياً على هامش المعرض، يكون تركيزه الرئيسي تكثيف وبناء الحوار البناء بين روسيا ودول المنطقة العربية، وإرساء مستوى جديد نوعياً من العلاقات الودية بين الدول.

وسيتضمن برنامج المعرض عددا كبيرا من الفعاليات، ابتداء من الافتتاح الكبير، إلى الجلسة العامة، فجلسات الخبراء، ومنتديات الأعمال، وحوارات الأعمال، والعروض التقديمية، والاجتماعات بصيغة "b2b"، والموائد المستديرة، واجتماعات مجالس الأعمال الدولية.

ومن المخطط تنظيم رحلة لزيارة الأماكن الشهيرة في مسقط، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

المصدر:RT