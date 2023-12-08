بيسكوف: جولة الرئيس بوتين في الشرق الأوسط أثارت اهتماما بالغا في العالم

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدد من دول الشرق الأوسط أصبحت موضع اهتمام بالغ في العالم..

قال بيسكوف ردا على سؤال صحافي في هذا الصدد: "من الواضح أن الجولة أثارت اهتماما بالغا لدى الكثيرين في العالم، كما أنها حظيت باهتمام العديد من دول العالم، وبخاصة دول الجوار".

فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 06 ديسمبر أبو ظبي، وكانت هي المحطة الأولى من الجولة التي أجراها وشملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتنسيق في مجال الطاقة، والتعاون الثنائي.

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المصدر: تاس