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قناة RT Arabic توقع اتفاقية تعاون مع قناة الجزائر الدولية.. (فيديو + صور)

أخبار روسيا

قناة RT Arabic توقع اتفاقية تعاون مع قناة الجزائر الدولية.. (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
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وقعت قناة RT Arabic اتفاقية تعاون مع قناة الجزائر الدولية "AL24 News" لتبادل المعلومات والبرامج التلفزيونية والمساعدة المتبادلة في مجال البث التلفزيوني.

ووقع الاتفاقية مديرة "RT Arabic"، مايا مناع، والمدير العام لقناة "AL24 News"، سليم آقار، وتتضمن تبادل المعلومات والبرامج التلفزيونية والتعاون في مجال تغطية الأحداث الدولية، والدعم التقني المتبادل.

وقالت مديرة "RT Arabic"، مايا مناع، أن توقيع الاتفاقية يعزز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا في مجال الاتصال.

وأعلنت مناع عن افتتاح مكتب لقناة RT في الجزائر.

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بدوره، قال آقار أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين روسيا والجزائر من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات وتغطية الأحداث الدولية.

قناة RT Arabic توقع اتفاقية تعاون مع قناة الجزائر الدولية.. (فيديو + صور)
RT
قناة RT Arabic توقع اتفاقية تعاون مع قناة الجزائر الدولية.. (فيديو + صور)
RT

المصدر: RT

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