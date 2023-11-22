لقطات من الدفاع الروسية لتحميل صاروخ "يارس" باليستي عابر للقارات في صومعة الإطلاق

تم في إطار إعادة تسليح تشكيل كوزلسكي في قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومات الصواريخ RS-24 "يارس"، تسليم هذا التشكيل صاروخا دوريا جديدا من هذا الطراز.

أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية، ونشرت لقطات من عملية لتحميل صاروخ دوري جديد من طراز "يارس" باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، في صومعة الإطلاق. وأشارت الوزارة، إلى أن العملية تستغرق عدة ساعات.

وجاء في بيان الوزارة: "يتم تحميل صاروخ باليستي عابر للقارات في منصة الإطلاق باستخدام الآلية الهيدروليكية لوحدة النقل والتحميل الخاصة. وتستمر هذه العمليات التكنولوجية لعدة ساعات".

ويعد كوزلسكي، أول تشكيل في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الذي يتم إعادة تسليحه بمنظومات صاروخية ثابتة (تتمركز في صوامع تحت الأرض).

وشددت وزارة الدفاع على أن "تنفيذ الإجراءات المخطط لها لعام 2023 لإعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية بنظام الصواريخ يارس سيزيد من القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية".

و RS-24 "يارس"، هي منظومات استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

المصدر: تاس