"الانسجام الفكري والكمال البدني": 100 يوم متبقية حتى بداية أول دورة على الإطلاق للألعاب المستقبلية

أقيمت فعاليات رسمية للاحتفال بمناسبة 100 يوم متبقية حتى بدء الألعاب المستقبلية في إطار معرض "روسيا" بمركز معارض عموم روسيا.

ستبدأ هذه الألعاب في قازان في 21 فبراير 2024، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية. وفي الحفل تم عرض كأس البطولة الذي سينتقل في مسيرة السيارات ويمر عبر سبع مدن في البلاد ومن ثم إرساله إلى الفضاء. تعرف المشجعون أيضاً على تمائم المسابقات المبتكرة - طائر النار MIRA وخمس شخصيات افتراضية ترمز إلى كل مجال من مجالات الرياضة البدنية والرقمية.

يتبقى 100 يوم بالضبط حتى بدء أول دورة للألعاب المستقبلية على الإطلاق في قازان، والتي تجمع بين الرياضات الرقمية والكلاسيكية.

وقد أقيم حفل رسمي بمناسبة هذا التاريخ في مركز معارض عموم روسيا في جناح "كوسموس"، والذي لم يشارك فيه عشاق ألعاب الكمبيوتر فحسب، بل شارك فيه أيضًا رياضيون مشهورون.

بدأت الفعالية برسالة فيديو من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أشار فيها إلى أن فكرة المسابقة المقبلة تعكس صورة روسيا - دولة منفتحة على كل ما هو جديد وتهدف إلى التطور والتقدم.

وقال الرئيس "سيتمكن المشاركون في المسابقة من رؤية ذلك بأنفسهم عندما يزورون قازان، المدينة التي بها التقاليد والثقافات المختلفة يُثري بعضها بعضا. نحن نفهم جيدًا قيمة التنوع، بما في ذلك، بالطبع، مجال الرياضة. بالنسبة لنا، الأمر أكثر بكثير من مجرد منافسة على القوة والمهارة أو منافسة على أساس نمط الحياة الصحي والنشيط. إن الرياضة رمز وتجسيد للعدالة والمساواة والإنسانية، وطريق لتعزيز التفاهم بين الدول والشعوب".

ووفقا للرئيس، فإن فلسفة الألعاب المستقبلية تتشكل من مبادئ الألعاب الأولمبية. وقد جمعت المنافسة الجديدة بالفعل ممثلين من 50 دولة، وهذه مجرد البداية.

وشدد بوتين على أنه "ليس هناك شك في أن البطولة المقبلة سيكون لها صدى لدى الملايين من الناس وستظهر بوضوح أن الأولوية غير المشروطة للعالم الناشئ المتعدد الأقطاب هي الانسجام بين الفكر والكمال الجسدي".

وعرض نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشرنيشنكو كأس الألعاب المستقبلية في الحفل وسلم أحد رموز البطولة للمتطوعين. وقبل وصول الكأس إلى قازان، سيتعين مواصلة مسيرته في سباق السيارات، والذي بدأ في نهاية الفعالية في مركز معارض عموم روسيا، وزيارة سبع مدن روسية، ثم الانتقال من بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية في كبسولة خاصة. وفقًا للمدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في مؤسسة روسكوسموس الحكومية، سيرغي كريكاليف، فإن مثل هذه الرحلات أصبحت تنطلق بشكل متزايد.

وقال محاور RT: "قبل ما يقرب من 10 سنوات، قبل دورة الألعاب في سوتشي، أرسلت الشعلة الأولمبية إلى الفضاء. وهي، تقليديا، تمر عبر المدن إلى مكان إقامة البطولة. ثم قمنا بتنفيذ فعاليات موسعة، وزارت الشعلة محطة الفضاء الدولية. والآن يحدث نفس الشيء مع أحد الرموز الرئيسية للألعاب المستقبلية، لذا ربما يصبح هذا تقليدًا جيدًا".

عند عودة الكأس إلى الأرض، سيتم إرسالها إلى قازان. ووفقا لمدير المشروع إيغور ستولياروف، لا يخطط أحد في المستقبل أن تقتصر إقامة مثل هذه البطولات على أراضي روسيا فقط.

أوضح المختص لـRT: "نريد تصدير منتجنا الوطني إلى مناطق جغرافية أخرى. وهناك على الأقل أربع دول مستعدة لتنظيم مثل هذه المسابقات. وحاليا المباحثات جارية في هذا الشأن، لذلك لا أستطيع الإجابة حتى الآن على من سنسلم سباق التتابع".

كما تم عرض التميمة الرئيسية للألعاب المستقبلية لضيوف الحفل - طائر النار MIRA. ووفقا لفكرة المؤلفين، فهو يتكون من الضوء ويشبه الشبكة العصبية، التي ينبغي أن تصبح دليلا لعالم الرياضة الرقمية. في الوقت نفسه، وفقًا لستولياروف، يريد المنظمون الابتعاد عن الفكرة القياسية للتميمة والحفاظ على الإبداع الجديد فقط في شكل إلكتروني.

وأشار ستولياروف "نحن نخلق مسابقات مبتكرة. لا يمكن الإعلان عن ذلك ومن ثم تقديم لعبة ناعمة (محشوة) أخرى مثل: دب أو قندس. قمنا بـ: اتخاذ الطريق الأقل مقاومة. لا نريد أن يكون طائر النار موجودًا في العالم المادي على الإطلاق. يصعب تصوير هذا الشكل حتى على الورق. إلا أنه موجود في عالمنا الافتراضي".

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للتميمة أيضًا خمسة مساعدين، يجسدون محاور البطولة - "التحديات"." هذه أيضًا شخصيات افتراضية ترمز إلى الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والسرعة والتكنولوجيا. ووفقا لـ تشرنيشنكو، فان هذا النموذج من المسابقات الجديدة سيجد مشجعين له في جميع أنحاء العالم.

وأشار تشرنيشنكو "في الواقع، يحتاج شبابنا إلى تنمية شخصية متناغمة قبل كل شيء. وستساعد هذه الفكرة الجديدة ملايين الأطفال حول العالم على إيجاد الانسجام ليس فقط في الأجهزة، ولكن أيضًا في الألعاب الرياضية الحقيقية. لقد كنا نستعد للمسابقة على مدار عامين، وهي ستبدأ في قازان بعد 100 يوم. قمنا بإجراء أكثر من اثنتي عشرة مسابقة اختبارية. وفي المجمل، نخطط للوصول إلى مشاركة 100 دولة، وسيشهد العالم كله رياضات جديدة لم تكن متاحة للبشرية من قبل بهذا الشكل.

سيكون لدينا أبطال جدد. وأريد حقًا أن أرى الفرق الروسية من بين الفائزين الأوائل. تجري الآن الاستعدادات بنشاط، واختيار الأقوى من أجل تقديم أداء جيد في البطولة. والشكل الجديد للبطولة سيكون متاحا بسهولة للدول الأخرى، حيث يتم استخدام المرافق التي تم إنشاؤها مسبقًا للبطولات الرياضية الأخرى.

لقد أحب الرياضيون الحاليون بشكل خاص ما رأوه. وقال مهاجم لوكوموتيف أرتيوم دزيوبا ​​إن الرياضة الرقمية هي نموذج للمستقبل، والتعايش مع الرياضات التقليدية أمر غير معتاد للغاية.

وقال مهاجم فريق السكة الحديد: "أنا فخور بانعقاد مثل هذا الحدث في بلادنا. في أوقات فراغنا، غالبًا ما نلعب أنا والأولاد ألعاب فيديو رياضية. وهذه هواية ممتعة للغاية ويمكن تعلم الكثير. يقولون إنه سيكون هناك عدد كبير من البلدان، وخاصة البرازيليين، وهم بشكل عام رواد في مجال كل ما هو جديد".

وقال المغني إيغور كريد، الذي يخطط للمشاركة في الفعاليات الرسمية في قازان، مازحا إن المزج المثالي بين الرياضات الرقمية والكلاسيكية بالنسبة للاعب هو عندما يتدرب على جهاز المشي ويلعب في نفس الوقت ألعاب الكمبيوتر.