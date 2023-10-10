"صنع في روسيا" 186 شركة في المنتدى بموسكو

ينطلق على مدى يومي 19 و 20 أكتوبر/ تشرين الأول في موسكو منتدى "صنع في روسيا"

10 أكتوبر اليوم الأخير للتسجيل في منتدى "صنع في روسيا"

ستجمع المنصة الرئيسية للمصدرين الروس أفضل رواد الأعمال الروس، وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورؤساء الشركات العالمية وأولئك الذين يستكشفون أسواقا جديدة، والوفود الأجنبية، والمستثمرون، ورؤساء الوزارات والإدارات.

سيعقد المنتدى الدولي "صنع في روسيا" في ساحة "مانيج" العسكرية بموسكو في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2023

تقليديا سيصبح المنتدى مكانا لعقد اجتماعات العمل والمناقشات وورش العمل وشبكات التواصل، فضلا عن توقيع الاتفاقيات الدولية الهامة. وزار الموقع في العام الماضي 78 وفدا أجنبيا معنيين بالعمل مع شركات التصنيع الروسية. هذا العام سيكون المنتدى أكثر تمثيلا. سيتم تقديم أفضل منتجات التصدير من قبل 186 شركة محلية في 9 مجموعات مقسمة وفقا للعناوين التالية: "الصناعة"، "البيئة"، "المدينة الذكية"، "تكنولوجيا المعلومات"، "الطب"، "البناء"، "المعدات الزراعية"، "التعليم"، "السلع الاستهلاكية".

وصرحت فيرونيكا نيكيشينا مديرة مركز التصدير الروسي أن العنوان الرئيسي لمنتدى "صنع في روسيا" هذا العام هو نقاط ارتكاز البنية الجديدة للنشاط الاقتصادي الخارجي. سنقوم باستعراض عملنا في الواقع الجديد، وسنناقش الحلول اللوجستية والعملية الجديدة المتعلقة بالدخول إلى أسواق البلدان ذات الأولوية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، فضلا عن تدابير الدعم الحكومي للمنتجين المحليين.

تتم المشاركة في جميع الفعاليات فقط عن طريق التسجيل من خلال الرابط

يمكن التأكد من مواعيد وأوقات جميع الفعاليات على الموقع الإلكتروني للمنتدى الدولي "صنع في روسيا" في قسم "البرنامج".