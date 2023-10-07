شويغو يتفقد سير إنتاج صواريخ "سارمات" الاستراتيجية (فيديو)

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سير تنفيذ الطلبية الدفاعية للدولة في مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا، والذي ينتج نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات".

أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت، مشيرة إلى أن "كراسماش" بدأت بإنتاج أول سلسلة من صواريخ "سارمات"، وسيتم وضعها في الخدمة القتالية في أقرب وقت.

وقال شويغو خلال جولته التفقدية في إشارة إلى "سارمات"، إن "إعادة تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية بهذا النظام، الذي سيشكل أساسا للمجموعة الأرضية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، يمثل أولوية لضمان القدرة الدفاعية للبلاد".

وأضاف شويغو أنه الآن يجري العمل على تزويد فوج الصواريخ الأول في المنشأة الرئيسية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، بأنظمة "سارمات"، مشددا على أن وضع هذه الصواريخ في الخدمة يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد.

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من جانبه، ذكر المدير العام لمؤسسة "كراسماش" ألكسندر غافريلوف، الذي رافق شويغو في جولته، أن الشركة تقوم حاليا بتوسيع طاقاتها الإنتاجية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي الخميس، إن روسيا ستنتقل قريبا إلى الإنتاج المتسلسل لنظام "سارمات"، ووضعه في الخدمة القتالية.

يذكر أن أول إطلاق لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات تم من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانجيلسك بشمال روسيا في 20 أبريل 2022 وتكلل اختباره بالنجاح.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية