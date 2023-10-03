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روسيا تختبر منظومة الإنذار العام في جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء

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روسيا تختبر منظومة الإنذار العام في جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء
Sputnik
عمال يتحققون من عمل منظومة الإنذار العام في موسكو
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها ستختبر في إجراء دوري يوم غد الثلاثاء منظومة الإنذار من الكوارث الطبيعية في عموم البلاد، وأهابت بالمواطنين التزام الهدوء وعدم القلق.

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وجاء في بيان الوزارة: "سيتم في الرابع من أكتوبر اختبار منظومة الإنذار العام في عموم البلاد، حيث ستطلق صفارات الإنذار، والنداءات عبر مكبرات الصوت، وبث الإنذار عبر التلفاز والراديو".

ولفتت إلى أن الهدف من هذا الاختبار التحقق من أداء أنظمة الإنذار، وتقييم مدى استعداد الكوادر المختصة المناوبة المكلفة بالسّهر على أنظمة الإنذار العام.

وتختبر وزارة الطوارئ الروسية منظومة الإنذار العام بشكل دوري، بعد مأساة مدينة كريمسك في إقليم كراسنودار صيف 2012.

وقتل آنذاك 170 شخصا نتيجة فيضانات عارمة باغتت المدينة ليلا، وكشف التحقيق أن نظام الإنذار لم يعمل في المدينة، ولم يسمع التحذيرات سوى خمسين شخصا وبعد فوات الأوان.

المصدر: نوفوستي

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