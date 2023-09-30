خبير أمريكي يؤكد أن الاستراتيجية الروسية ستؤدي إلى "انفجار أوروبا من الداخل"

أكد مايكل روسي، المحاضر في جامعة روتغرز الأمريكية، أن الاستراتيجية الروسية المتمثلة في مواجهة طويلة الأمد للعقوبات والضغوط ستؤدي إلى انفجار أوروبا من الداخل.

وقال في مقابلة مع وكالة "إكسبريس": "روسيا تتبع استراتيجية طويلة الأمد، هم يفعلون ذلك دائما، لديهم الموارد والمال والأدوات الدبلوماسية لمقاومة الحرب والعقوبات، ستؤدي هذه الاستراتيجية في النهاية إلى انفجار أوروبا من الداخل".

وفقا له، بعد حوالي 600 يوم من بدء الصراع في أوكرانيا، بدأ جزء من سكان الدول الغربية يعانون من المشاكل الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال الزيادة في تكاليف المعيشة، الناجمة عن اتباع الغرب لسياسات العقوبات والمساعدات العسكرية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على 11 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ فبراير عام 2022.

وتم اعتماد أحدث حزمة من العقوبات ضد روسيا في يونيو الماضي، ومن الممكن أن تتم الموافقة على قيود جديدة أحادية الجانب ضد روسيا في الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر أو نوفمبر القادمين، لكن إعداد كل حزمة جديدة يستغرق المزيد والمزيد من الوقت وتصاحبه خلافات جدية متزايدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي