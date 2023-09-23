سالدو يباشر عمله في منصب حاكم مقاطعة خيرسون

باشر فلاديمير سالدو عمله في منصب حاكم مقاطعة خيرسون، بعد تأدية القسم القانوني اليوم السبت.

في بداية شهر سبتمبر الجاري، جرت الانتخابات الأولى لاختيار أعضاء الجمعية التشريعية الإقليمية ومجالس النواب المحلية في مقاطعة خيرسون. وفي 20 سبتمبر، عقد الاجتماع الأول لمجلس الدوما في المقاطعة وخلال الاجتماع الثاني تم انتخاب سالدو لمنصب حاكم المقاطعة.

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وحضر حفل تنصيب حاكم المقاطعة، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيرينكو، ونواب مجلس الدوما الإقليمي في خيرسون، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات الإقليمية.

وقال سالدو خلال تلاوة القسم: "أقسم عند ممارسة صلاحيات حاكم مقاطعة خيرسون، أن أخدم شعب المنطقة بإخلاص، وأن ألتزم بدستور روسيا والقوانين الفيدرالية وميثاق وقوانين مقاطعة خيرسون، وأن أحترم وأضمن حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية، وتنفيذ مراسيم رئيس روسيا الاتحادية ومراسيم الحكومة الروسية، والقيام بشرف بتنفيذ المسؤوليات العليا لحاكم مقاطعة خيرسون".

المصدر: تاس