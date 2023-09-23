السلطات: تفعيل الدفاعات الجوية في سيفاستوبول

أفاد ميخائيل رازفوجايف حاكم سيفاستوبول الروسية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي وسقوط حطام صاروخ في إحدى مناطق المدينة صباح اليوم السبت.

إقرأ المزيد

وكتب رازفوجايف عبر "تلغرام": "وفقا للمعلومات الأولية، فقد عملت الدفاعات الجوية في سيفاستوبول. وسقط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا".

وأضاف أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى مكان الحادث، داعيا السكان لالتزام الهدوء.

وأعلنت السلطات عن تعليق حركة النقل البحري للركاب في خليج سيفاستوبول.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على هجوم صاروخي أوكراني استهدف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في المدينة.

المصدر: RT